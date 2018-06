Inter, ag. Zaniolo: "Piace alla Roma. Può essere contropartita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Castelnovo, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato a FcinterNews.it in merito al futuro del suo assistito: "È un giocatore piace molto alla Roma. Tengo a precisare, però, che al momento non ci sono trattative in atto. Quello che posso dire è che se ci dovessero essere operazioni di mercato tra i giallorossi e l’Inter, Zaniolo potrebbe farne parte come contropartita tecnica. Ci sono ovviamente altre squadre a cui il giocatore piace e che lo hanno richiesto. Ma al momento credo sia ancora prematuro scendere nei dettagli. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane”.