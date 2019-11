Inter, agli ottavi di finale vincendo le due partite restanti

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione è delicata, per l'Inter. Dopo il ko di Dortmund la qualificazione, se non è compromessa, è comunque estremamente a rischio. Con due partite ancora da giocare, come può qualificarsi l'Inter?

Vincendo entrambe le partite i nerazzurri non avrebbero bisogno di calcoli: prima a Praga, sul campo dello Slavia, infine a San Siro contro il Barcellona. Con 10 punti la squadra di Conte, nel peggiore dei casi, finirebbe dietro ai catalani e a pari punti col Borussia Dortmund. Con gli scontri diretti che depongono in favore della Beneamata.