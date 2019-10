© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucien Agoumé, gioiello della Primavera dell’Inter attualmente impegnato nel Mondiale U17 con la sua Francia, ha parlato così ai microfoni de L’Equipe del suo approdo in nerazzurro: “Per la mia crescita, dopo il Sochaux, pensavo che avrei dovuto puntare un po più in alto - ha assicurato -. Mi sono detto che avevo la possibilità di allenarmi ogni giorno con un grande allenatore (Antonio Conte, ndr) e con grandi giocatori. Non dirò che sto progredendo di più durante le gli allenamenti con l'Inter che durante una partita in Ligue 2, ma quando ti alleni con Brozovic o Sensi, la crescita la senti”, riporta Fcinternews.it.