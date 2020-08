Inter ai quarti di Europa League: domani il nome dell'avversaria. Probabilmente sarà il Leverkusen

Quarti di finale di Europa League conquistati per l'Inter di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Getafe. Adesso i nerazzurri attendono di conoscere la prossima avversaria, che con molto probabilmente sarà il Bayer Leverkusen. I tedeschi scenderanno in campo domani contro il Glasgow Rangers ma partiranno da un notevole vantaggio, visto che nella gara d'andata, giocata il 12 marzo in Scozia, hanno avuto la meglio per 3-1.