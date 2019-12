Inter, al completo sei da titolo. Juve imperfetta, Lazio temibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse pure incompleta l’Inter sarebbe da scudetto. Lo ha dimostrato in questi mesi senza cinque o sei potenziali titolari stabilmente in infermeria. Eppure i nerazzurri chiudono il 2019 in testa, a braccetto con la Juventus campione d’Italia ripetutamente dal 2011. Denota una forza mentale e collettiva spaventosa. Un’abilità rarissima che corrisponde alla reazione incondizionata, qualunque fosse l’handicap da affrontare. L’Inter con Antonio Conte si è evoluta sotto tanti aspetti e (molto) presto raggiungerà piena maturità e completezza della rosa tali da poter competere anche nella grande Europa. Questo campionato non è impossibile da colorare di nero e d’azzurro. La Juventus è forte, robusta e abituata, ma pure imperfetta come evidenziato in Supercoppa contro una Lazio quantomeno temibile nel lungo periodo, giusto per usare un eufemismo. Le più forti, specie se ancora in fase di transizione per effetto del nuovo allenatore e della sazietà da ripetute vittorie, non sempre trionfano. Lo racconta la storia, lo conferma semplicemente la vita. Realtà e sostanza. Parole chiave nella testa del comandante Conte. L’uomo che incarna alla perfezione il concetto di “buona la prima”. Qui il mercato può aiutare ulteriormente una squadra dura come la roccia. Vidal continua a lanciare segnali, Darmian non vede già l’ora di approdare ad Appiano sulla scia di Kulusevski, che sia subito o a giugno. Dopo gennaio i nerazzurri avranno altre freccie a un arco già letale. Chiedetelo a Lukaku: criticato da pochi, osannato da molti che dal suo sbarco a Milano ne avevano compreso caratteristiche, valori e importanza. In campo e fuori. Leadership di chi, all’occorrenza, trascina il carro da solo. Il segreto della nuova Inter contiana, dove giocatori che rendono al mille per mille individualmente, pensano calcio come parte del tutto. Un tutto che ha tutto per prendersi tutto ciò che per troppi anni ha potuto solo sognare di avere.