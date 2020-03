Inter, Alexis Sanchez può restare solamente dimezzandosi lo stipendio

Per restare all'Inter anche nella prossima stagione Alexis Sanchez dovrà accettare di guadagnare circa la metà del suo attuale stipendio. Come riporta il Daily Mail, infatti, solamente un sensibile ritocco al ribasso del suo ingaggio da 400.000 sterline a settimana, insieme a un rendimento convincente in questo finale di stagione, potrà eventualmente spingere i nerazzurri a trattare col Manchester United per averlo un altro anno. Finora l'attaccante cileno ha collezionato solo 14 presenze, un gol e tre assist, restando a lungo fermo ai box a causa di un infortunio al tendine peroneo.