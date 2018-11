Inter alla conquista di Albione. Ma per farlo servirà il giusto ghigno

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

Parole chiari e concetti precisi. Quello che si è presentato ieri sera in sala stampa è sembrato un Luciano Spalletti concentrato e sicuro dei suoi ragazzi, per sottolineando e cerchiando in rosso un concetto fondamentale. Ovvero che la qualificazione non è scontata e che tutto dipenderà dalla gara di questa sera. La parola cerchiata in rosso è ‘attenzione’. Al Tottenham, of course. Ma anche al contesto, alla delicatezza della sfida e allo stadio di Wembley, immenso e meraviglioso nel suo essere (quasi) sempre bagnato da una pioggia incessante. Perché un impianto da 90mila posti a sedere, se decide di spingere, lo fa sul serio. Anche se le pulsazioni e i tremori di San Siro nelle notti che contano possono in qualche modo aver vaccinato i giocatori dell’Inter.

Il diktat, almeno quello trapelato in sala stampa, è piuttosto chiaro: giocarsela a viso aperto, interpretando la gara come se fosse una finale. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Perché per governare gare del genere serve anche esperienza, caratteristica in cui il Tottenham batte l’Inter. Ma anche in questo caso Spalletti ha dato delucidazioni: “le gare col Barcellona, soprattutto quella del ritorno, ci hanno insegnato qualcosa”: Tradotto: bene giocarsela a viso aperto, ma fino a un certo punto. L’obiettivo è la vittoria, ma nel dubbio meglio non perdere. Per far questo servirà la miglior versione di tutti gli undici in campo, con la speranza che quelli di maggior personalità ed esperienza riescano a trasmettere il ‘ghigno’, citiamo di nuovo Spalletti, anche a tutto il resto della banda. Perché gare del genere sono complicate da vincere. Ma quando ci riesci, inevitabilmente ti danno qualcosa in più. E la gara di San Siro dell’andata ne è la perfetta dimostrazione.