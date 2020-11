Inter, alla ricerca del Conte perduto

C’è chi non lo riconosce, chi lo accusa di non essere lo stesso, chi fatica a vedere la fiamma della competitività che solitamente andava a contraddistinguere lo sguardo di Antonio Conte.

A prescindere dalle interpretazioni e dalle chiavi di lettura, ciò che inequivocabilmente va presa in considerazione è l’oggettiva difficoltà dell’Inter in questo avvio di stagione ad avere i riscontri di risultato che sarebbe stato lecito attendersi dopo la semina dell’anno passato.

Ciò che preoccupa è principalmente la fase difensiva, passata da punto di forza a punto debole nel passaggio dalla scorsa stagione a quella attuale: vuoi per le difficoltà ad assorbire la nuova impronta di calcio totale che il leccese vuole imprimere ai suoi, vuoi per scelte oggettivamente sbagliate legate ad un integralismo tattico che non sta pagando. Il fatto che solo a Roma contro la Lazio Conte abbia potuto utilizzare la propria linea arretrata titolare è un alibi valido solo parzialmente.

Individuare Madrid come punto di svolta è un esercizio immediato, anche perché difficilmente il cammino europeo dei nerazzurri potrebbe ricevere chances ulteriori: affrontare il Real di Zidane senza il proprio punto di forza Lukaku è però allo stesso tempo una difficoltà in più su di un cammino lastricato di insidie, specie considerando che lo stesso Conte ha lamentato carenze dal punto di vista della concretizzazione nel pratico del gioco espresso.

Un modo come un altro per sottolineare che per alzarsi dalla difficoltà sia necessaria una vera e propria impresa. Con lo sguardo alla Conte, quello che in troppi lamentano di non vedere più.