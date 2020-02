vedi letture

Inter, alla ricerca della qualità: due nomi sugli scudi

Alla ricerca della qualità: la missione di Antonio Conte deve essere principalmente questa, se l’obiettivo è quello di cambiare marcia su tutti i fronti nei quali l’Inter è impegnata ed alzare i giri del motore nella fase decisiva della stagione. Per perseguire l’obiettivo sono principalmente due i profili da sviluppare all’interno dell’impianto di gioco del tecnico dell’Inter, spesso messi in antitesi per una difficile coesistenza supposta, ma comunque indispensabili per dare quella verve e quell’imprevedibilità necessarie alla manovra di una squadra che punta al successo. Si parte da Stefano Sensi, lontano anni luce nel rendimento al folletto immarcabile di inizio stagione. A quasi un girone di distanza, le sue giocate estemporanee ma continue mancano alla fase offensiva nerazzurra come l’ossigeno. La sfortuna ed i continui guai fisici hanno generato un deficit di condizione sul quale lavorare con decisione per riconsegnare a Conte quell’arma letale delle prime 7 giornate di campionato. Il secondo nome è evidentemente quello di Christian Eriksen: il danese è reduce da mesi di scarso impiego al Tottenham e deve ancora assimilare i meccanismi complessi ed oliati di una squadra organizzata come quella nerazzurra. Gli obiettivi però sono importanti e non concedono tempo ulteriore, già a partire da Roma, che sia dal primo minuto o a gara in corso, servono i lampi del fuoriclasse su cui l’Inter non ha dubbi di poter contare ad ampio raggio, ma di cui avrebbe maledettamente bisogno già nell’immediato.