Inter, alla ricerca della solidità

Alla ricerca della solidità. L’Inter si riaffaccia al campionato con un Lukaku ritrovato e con scelte arretrate quasi obbligate che potrebbero imporre ad Antonio Conte una conformazione arretrata molto simile a quella vista nell’ultimo match pre sosta disputato contro l’Atalanta. Il problema fisico occorso ad Hakimi potrebbe consigliare un turno di stop in vista del Real Madrid, con conseguente chance per Darmian e Young sulle corsie esterne. Trittico titolare in difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Vidal e Gagliardini supporteranno Barella che verrebbe schierato alle spalle delle due punte. Conte riparte dalla ricerca dell’impermeabilità perduta. Solo così l’Inter potrà tornare a pensare in grande.