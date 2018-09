Inter, alle 12 verrà discusso il ricorso contro la squalifica di Spalletti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle ore 12.00 verrà discusso dal Tribunale Federale Nazionale il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica che il Giudice Sportivo ha comminato a Luciano Spalletti, allenatore allontanato dall'arbitro Marco Guida sul finale di Samp-Inter, dopo il gol di Brozovic, per esultanza eccessiva.

Essendo l'unico caso all'ordine del giorno i tempi saranno ridotti: il verdetto è previsto per il primo pomeriggio, poche ore prima della sfida contro la Fiorentina che andrà in scena questa sera a San Siro a partire dalle 21.00.