Inter, alle porte un calendario scabroso che mette al centro San Siro

L’Inter si fa un regalo per i suoi 111 anni e torna vincere dopo tre trasferte senza gioia tra campionato (Fiorentina e Cagliari) ed Europa League (Eintracht Francoforte). Dopo la prima mezz’ora Lautaro porta già l’Inter avanti, non fosse per un chiaro controllo col braccio che Calvarese vede solo grazie al monitor. L’episodio rischia di bloccare i nerazzurri che, nel frattempo, dopo Nainggolan e Perisic, a cavallo tra il primo e il secondo tempo perdono anche Brozovic (risentimento ai flessori della coscia destra) e Miranda (frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto e riduzione chirurgica prevista entro domani). Momento decisamente nero per Spalletti che inizia a quattro dietro (Cedric - de Vrij - Miranda - Dalbert) e chiude il match con la difesa a tre (de Vrij - Ranocchia - Asamoah). Nella ripresa la sua squadra ci prova quando e come può. I gol arrivano dopo oltre un’ora di gioco: prima Politano (assist deviato di Lautaro, così come il tiro che, non a caso, trafigge agevolmente Viviano), Gagliardini poi (altro rimpallo che favorisce la conclusione secca e vincente). 2-0 e pubblico più sereno. Vero che la Nord torna a cantare incessantemente ma, d’altra parte, ricomincia pure a fischiare a ogni sbavatura/indecisione. Gagliardini è il bersaglio preferito nei primi 45’, ma dopo il gol gioca libero e raccoglie così solo applausi dal Meazza.

Il punto è che la pressione si sente. Anche troppo. Proprio per questo motivo tre punti, nella settimana che può decidere una buona fetta di stagione, equivalgono a ossigeno puro per tutto l’ambiente. Vincere senza Icardi, Nainggolan e Vecino, perdendo anzitempo Brozovic e Miranda, rischiando la squalifica di un Lautaro diffidato, è roba che l’Inter del recente passato non sarebbe certo riuscita ad assorbire, men che meno a trasformare in oro. Spalletti è artefice di uno stravolgimento psicologico evidente, ottenuto con la perseveranza e il sudore dal primo giorno che ha messo piede ad Appiano. Luciano ha plasmato un gruppo che, adesso, sa essere eclettico nella sua accezione più bella e pretta. Gli elogi a de Vrij, spesse volte in versione terzino, esplicano perfettamente il concetto. Il calendario mette ora di fronte ai suoi giocatori cinquanta giorni scabrosi, otto sfide (esclusi eventuali quarti e semifinali di Europa League) che riveleranno la tenuta e la forza dell’ambizione di una squadra che certamente è cresciuta nelle individualità, oltre che a livello di gruppo. Sei di questi match (Eintracht, Milan, Lazio, Atalanta, Roma e Juve), i più complicati, i nerazzurri li giocheranno in casa dove, all’interno dei 90’, in stagione hanno ceduto il passo solo in due occasioni (Parma e Bologna). E qualora Icardi dovesse finalmente decidere che forse è arrivato il momento di smetterla con questa infinita telenovela, dovesse Maurito scegliere di tornare in campo indossando i colori che lo hanno reso grande, se non altro, la montagna da scalare farebbe forse un po’ meno impressione.