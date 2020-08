Inter, Allegri ha già dato indicazioni di mercato: Emerson Palmieri ed Emre Can primi nomi

Secondo il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già individuato le esigenze di mercato per l'Inter in caso di arrivo alla Pinetina per il dopo Conte: le priorità al momento sono due, ovvero un terzino sinistro e un centrocampista di stazza, posto comunque l'arrivo prossimo di Sandro Tonali. I preferiti? Allegri avrebbe individuato in Emerson Palmieri ed Emre Can i nomi giusti: per il primo esiste da tempo una trattativa e convincere il Chelsea non dovrebbe essere un grosso problema. Qualche ostacolo in più ci sarebbe nel percorso per Emre Can, visto che il Dortmund difficilmente si priverà di uno dei suoi titolari.