Inter, Allegri potrebbe portare con sé il fedelissimo Mandzukic

vedi letture

A meno di clamorose sorprese, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore dell’Inter, incaricato di prendere ancora una volta il posto di Antonio Conte. Come riportato da Repubblica, il tecnico livornese non avrà grosse pretese sul mercato, ma potrebbe comunque portare con sé un fedelissimo. Si tratta di Mario Mandzukic, allenato ai tempi della Juventus e che arriverebbe a parametro zero. Poi nel caso di cessione di Lautaro Martinez arriverebbero altre risorse da reinvestire in altri reparti.