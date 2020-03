Inter, allenamento perfetto per i test di Conte. Eriksen incide sempre

Con tutto il rispetto per il Ludogorets, si potessero giocare sempre partite-allenamento così ogni settimana, sai che meraviglia. Di fronte un’avversaria che, con tutti i suoi limiti tecnico-tattici, prova a metterti in difficoltà. Miglior modo per fare esperimenti non c’è. Soluzione ideale per testare la tempra dei calciatori, la loro condizione e reazione, il livello di aggressività e pure la voglia di ricoprire più zone/ruoli in campo. Detto che alcune squadre che si presenteranno alle 13 a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di questa Europa League non sono tanto migliori della formazione bulgara, bisognerà pensare che dal prossimo turno la storia cambierà. In ogni caso, in un San Siro trascinato nel limbo, Antonio Conte ha dato seguito alle sue mille prove tattiche, di modulo, di elementi al posto giusto. Il suo 3-5-2 resterà la base su cui costruire delle valide alternative: ieri, ad esempio, la posizione di Biraghi in fase difensiva generava ancora il 4-3-1-2 già visto nel finale di gara a Razgrad. Nel cuore della partita il tecnico salentino, intento a telecomandare la squadra, chiedeva ad Eriksen di partire largo da sinistra e rientrare in ripartenza verso il centro alle spalle delle due punte (4-4-2). Christian non sarà ancora appieno dentro i meccanismi contiani, ma intanto incide sempre, lascia comunque qualcosa nel rettangolo verde, a tratti per velocità di pensiero e precisione nella giocata, spinge a chiedersi perché non sia ancora un titolare inamovibile. Chissà. Conte per la Juventus, al momento, pensa anche ad altro: non era il profilo che voleva, ma ha compreso quante soluzioni può offrirgli il danese. Sa, che a un certo punto (molto vicino), diventerà una delle sue tanto amate frecce imprescindibili.