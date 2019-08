Inter, almeno due colpi in arrivo. E poi...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter corre veloce, e dopo averlo fatto sul campo deve trovare corrispondenza anche sul mercato. Per questo motivo si entra nella fase operativa di una settimana che regalerà ad Antonio Conte come minimo due nuovi acquisti: il primo sarà Cristiano Biraghi, destinato a prendere il posto di Dalbert in rosa in uno scambio di prestiti già delineato e ad aggiungersi alla folta colonia italiana di cui i nerazzurri stanno cercando di disporre per costruire il loro nuovo ciclo. L’altro sarà Alexis Sanchez, per il quale la risposta del Manchester United è stata affermativa. Del resto, per quanto palesato dal punto di vista dell’organizzazione di gioco e dei ritmi, un Nino Maravilla in grande spolvero potrebbe rappresentare l’ideale tassello per fornire un’alternativa di livello assoluto in più all’arco del tecnico dell’Inter. L’ultima possibilità ulteriore è infine rappresentata da un colpo last minute per la linea mediana: un tassello che completerebbe un puzzle ben architettato e che potrebbe risultare perfetto.