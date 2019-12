© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Marcos Alonso - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - l'Inter non può certo assecondare la richiesta di 45 milioni fatta in questo momento dal Chelsea (a quelle cifre si prende Kulusevski per il centrocampo del futuro). Il discorso sembra finire lì, fatto salvo il periodo da separati in casa che stanno vivendo club e giocatore. Nemmeno ieri, per la partita contro l'Arsenal, lo spagnolo - che due giorni fa ha compiuto 29 anni - è stato convocato da Lampard. Si tratta della decima esclusione nelle ultime undici partite, compresa la Champions League. Eventuali spiragli per una trattativa saranno da valutare a gennaio inoltrato.