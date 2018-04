Inter, alternative mancanti: il mercato sarà prioritario

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se le rose troppo corte rappresentano un problema per molte delle squadre che mirano al vertice del nostro campionato, certamente l’Inter di Spalletti rientra nella categoria. La buona prestazione offerta nel derby da quello che è diventato a tutti gli effetti l’undici titolare dei meneghini, non è stata suffragata da una prestazione altrettanto convincente da parte di chi aveva il compito di accelerare le operazioni nella fase decisiva. Anche per questo motivo, con il senno di poi, la scelta di rinunciare alla classe di Rafinha ed allo spunto di Candreva per Borja Valero ed Eder si è rivelata di fatto poco lungimirante. Il fatto che poi non si sia nemmeno provveduto al terzo avvicendamento la dice lunga sulla qualità ai massimi livelli delle scelte alternative di cui il tecnico di Certaldo dispone se il tentativo è quello di inseguire un risultato vincente in una gara combattuta. Insomma, un problema comune a tante squadre italiane, che attanaglia l’Inter di oggi e a cui bisognerà forzatamente pensare in vista di quella di domani.