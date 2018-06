Inter, altra idea a parametro zero: Romulo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta un'altra occasione a parametro zero per l'Inter. Secondo quanto riportato da L'Arena il club nerazzurro si sarebbe fatto avanti per Romulo, jolly brasiliano nelle ultime stagioni all'Hellas Verona, svincolatosi dopo la retrocessione del club scaligero nelle scorse settimane. Sul giocatore si erano già mosse Samp e Lazio, oltre a San Paolo, Internacional di Porto Alegre e Spartak Mosca.