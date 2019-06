Inter, altra pista francese per Dalbert: spunta il Bordeaux

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta una nuovo possibile pretendente per Henrique Dalbert, secondo quanto verificato da FcInternews.it. Il mancino brasiliano non rientra nei piani nerazzurri per la prossima stagione e potrebbe accasarsi altrove. Negli ultimi giorni ha sondato il terreno, tramite intermediari, il Bordeaux che è alla ricerca di un terzino sinistro. Il nome di Dalbert continua a riscuotere consensi in Francia, dove lo ricordano mattatore sulla fascia ai tempi del Nizza. Un primo approccio che potrebbe portare all'apertura di una trattativa. I rapporti tra i Girondini e l'Inter sono buoni come testimonia l'operazione Karamoh della scorsa estate. Ancora da delineare, invece, i contorni della trattativa. Infatti l'Inter spera di incassare 15 milioni di euro dalla cessione del classe 1993 (è a bilancio per ancora circa 14 milioni), mentre non sono ancora chiari i piani dei francesi che potrebbero proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo caso i nerazzurri potrebbero accontentarsi di una decina di milioni per il riscatto, visto che l'anno prossimo a bilancio peserà per tale cifra. Ci sarà tempo e modo in queste settimane che verranno per approfondire la questione. Intanto per Dalbert si apre un'altra pista che porta alla Ligue 1 dopo quella dei mesi scorsi legata al Marsiglia e raffreddatasi un po' in seguito all'addio di Rudi Garcia.