Brutto infortunio in casa Inter: Joao Miranda esce alla fine del primo tempo di Inter-Spal per sospetta frattura delle ossa nasali. Per lui controllo immediato presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il brasiliano si è scontrato nei primi minuti di gioco con Andrea Petagna. Al suo posto c'è Andrea Ranocchia.