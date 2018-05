Inter, altro prestito per Joao Mario: due opzioni per il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Mario torna alla base, ma il suo futuro molto probabilmente non sarà all'Inter. Il club nerazzurro stavolta, dopo il prestito al West Ham, vorrebbe una cessione definitiva, ma servirebbero almeno 24 milioni per non fare minusvalenza. Da un lato c’è chi pensa che tenerlo a Milano potrebbe offrirgli quella visibilità della Champions almeno per i primi sei mesi. C’è invece chi pensa che andrebbe prestato un’altra stagione, in maniera tale da 'scontare' lo stipendio e abbassare il valore ancora da ammortare. Ed è questa la soluzione più probabile, quella su cui il ds Ausilio sta lavorando. Una soluzione alla Geoffrey Kondogbia - si legge - sarebbe la preferita