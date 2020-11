Inter, altro tampone dubbio per Gagliardini: domani altro test a Milano, ottimismo per il Torino

Altro tampone dubbio per Roberto Gagliardini e la Nazionale ha deciso di rispedirlo a Milano. Il centrocampista dell'Inter, che ha già avuto il virus e lo ha superato, appartiene a quell’ampia fetta di guariti (per gli scienziati circa il 20% del totale) che può avere ancora temporaneamente qualche innocuo detrito virale nelle cavità nasali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

A disposizione per il Torino? Dopo un tampone ulteriore fatto ieri in nazionale, Gagliardini ne farà un altro domani a Milano: se tutto andrà come sembra, potrebbe tornare immediatamente in gruppo. E non dovrà neppure sottoporsi a isolamento fiduciario non essendo un "nuovo positivo". Insomma, tutto lascia credere che Conte lo avrà a disposizione senza ansie già dal Torino.