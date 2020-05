Inter, amaro in bocca per Icardi. Plusvalenza pura, ma quei 110 milioni...

Dopo Neymar e Mbappé (al PSG rispettivamente per 222 e 180 milioni di euro), Coutinho e Dembélé (al Barcellona per 160 e 145 milioni), due anni fa la clausola rescissoria di 110 milioni di euro per Mauro Icardi cominciava a sembrare troppo bassa. 29 gol in stagione e simbolo dell'Inter che torna in Champions sei anni e mezzo dopo dall'ultima volta, nessuno avrebbe mai potuto immaginare in seguito a un lasso di tempo tanto breve di vedere Maurito a Parigi per la metà di quella cifra. Il club qatariota ha trovato l'intesa con i nerazzurri per un nuovo prezzo del riscatto, inizialmente fissato a 70 milioni di euro, poi individuato in 50 più 7-8 di bonus non (tutti) facilmente raggiungibili. Una boccata d'area grande così per i conti della società meneghina, una questione pericolosa per la stabilità dello spogliatoio finalmente risolta, una parentesi che per settimane ha fatto tremare pure i piani alti del club archiviata per sempre. Il Paris aveva in casa l'erede di Cavani e non ha dovuto poi ricorrere a chissà quale miracolo per tenersi stretto un attaccante top level. L'Inter incassa una plusvalenza pura di parecchi milioni, nondimeno resta l'amaro in bocca per un incasso che sarebbe potuto essere straordinario e, invece, non lo è stato poi così tanto.