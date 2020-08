Inter, ambizioni e rinforzi importanti: tutti i nomi per far felice mister Conte

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter, che vuole continuare a crescere e ha grandi ambizioni per il futuro. Il club nerazzurro, innanzitutto, punta a completare il reparto offensivo con un vecchio pallino di Antonio Conte: Edin Dzeko corrisponde al profilo giusto, un giocatore pronto all'uso e di carattere. Stesso discorso anche per Chris Smalling, che andrebbe a rinforzare la difesa: il Manchester United chiede 20 milioni, Marotta proverà ad avere uno sconto. Il terzo nome sulla lista, tra quelli di comprovata esperienza, è quello di N'Golo Kanté: pupillo del tecnico salentino, non più incedibile nel Chelsea di Lampard. E dai Blues può arrivare anche Emerson Palmieri.

Non solo esperienza - L'Inter, però, ha bisogno di aggiungere anche un po' di freschezza alla rosa. Per questo motivo continua a monitorare attentamente Tanguy Ndombele del Tottenham, centrocampista di forza e rottura che è mancato in questa stagione. Poi occhi sempre su Kumbulla dell'Hellas e Tonali del Brescia. La concorrenza è tanta (sull'italiano ci sono Juventus e Milan) ma non spaventa.