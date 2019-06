Inter, ampia concorrenza dalla Premier League per Bruno Fernandes

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' scontro fra titani in Premier League per Bruno Fernandes, con i due club di Manchester e il Tottenham che si stanno sfidando a suon di milioni per garantirsi i servigi dell'ex centrocampista della Sampdoria. La prima in ordine di tempo ad avere fatto un'offerta è il CIty di Guardiola che ha proposto 55 milioni di euro più due giocatori a fronte di una richiesta di 70 senza contropartita. Una cifra che potrebbe scucire lo United in caso di partenza di Pogba o il Tottenham se Eriksen dovesse definitivamente sancire il proprio addio agli Spurs. In Italia, l'Inter rimane interessata alla vicenda. Questo è quanto riportato da O Jogo nel punto della situazione.