Inter, analisi di un avvio da incubo: le chiavi tattiche per la svolta

Un altro risultato negativo che si va a sommare ad un avvio di stagione da incubo. L’Inter di Conte tradisce le aspettative che essa stessa aveva generato tra quanto costruito un anno fa e perfezionato nell’ultima estate, perdendo a Madrid e complicando maledettamente la corsa alla qualificazione al prossimo turno di Champions League.

Nonostante numeri che suggerirebbero i prodromi di una disfatta, ci sono elementi che lasciano intendere come l’ottimismo manifestato da Conte al termine della gara di Valdebebas abbia effettivamente ragione di esistere. Anche se dagli errori, specie se evidenti, è il caso di trarre insegnamento al più presto. In primis l’accento va posto su Arturo Vidal e sulla scelta di affidare a lui il termometro e l’uscita dal basso, a volte anche più indietro, della manovra della squadra. Il cileno, che Conte conosce meglio di chiunque e questo va sottolineato, ha costruito una carriera scintillante su istintività, nervi, dinamismo e carattere. Dargli il compito di ragionare, pensare ed iniziare ad impostare ne limita la forza dirompente che dopo i cambiamenti post intervallo si sono visti in tutta la loro evidenza anche a Madrid.

E poi l’equivoco Eriksen, uno che il ruolo di cervello e le linee di passaggio pulite le ha nel DNA. Pensare di affidarsi a lui, magari qualche metro più indietro e magari affiancato da chi possa garantire egualmente al reparto protezione e nerbo potrebbe rappresentare un punto di svolta di cui i nerazzurri sembrano avere bisogno al più presto.

Infine l’aspetto più impellente, quello riguardante una difesa che imbarca acqua ad ogni piè sospinto e che manifesta una fragilità inusuale per una squadra di Conte. Il ritorno di Skriniar può migliorare una situazione che deve però essere risolta, anche a costo di rinunciare almeno inizialmente ad uno degli assaltatori sugli esterni, proprio come accaduto nella fase finale della passata stagione quando il ruolo di fluidificante era ricoperto da D’Ambrosio. Ora su quel versante c’è l’inamovibile Hakimi, ma su quello mancino una variazione potrebbe risultare di vitale importanza per garantire quegli equilibri che mancano per avere una base solida. Quella su cui costruire un progetto duraturo, e se possibile vincente.