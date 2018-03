Inter, anche Candreva fra i cedibili: può partire in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il momento dell'Inter non è il migliore e, nella lista cedibili, potrebbe pure finirci Antonio Candreva, intoccabile fino a poco tempo fa ma escluso da Spalletti nella sfida con il Bologna. Se arrivasse un'offerta considerevole i nerazzurri, anche in virtù di un'età non più verde, potrebbero decidere di fare cassa. A riportarlo è Tuttosport.