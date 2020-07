Inter, anche Conte chiude a Messi: "Fantacalcio. E lo dico solo per non dire che è una fesseria"

“È fantacalcio, in questo momento non è accostabile all’Inter per tantissimi motivi”. Dopo le parole di Marotta, anche Antonio Conte chiude le porte al sogno Lionel Messi. Nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa, il tecnico nerazzurro ha analizzato il 3-0 rifilato ai rossoblù, ma anche le voci di mercato sul possibile arrivo del 10 argentino dal Barcellona. "Penso che abbiamo fatto 76 punti, e che si può considerare un buon bottino - esordisce Conte, come riporta fcinternews.it - ma sono sicuro che non basti per vincere. Il campionato sarà vinto da qualcun altro, noi dobbiamo avere l’ambizione per cercare di arrivare più in alto possibile perché poi al di là del piazzamento rimangono dei numeri freddi che testimoniano il buon o cattivo lavoro".

Qualche rammarico per i punti persi?

“Se devo scegliere partite dove ero amareggiato ne scelgo due: Sassuolo e Bologna. Con una ho preso il pareggio al 90’ dopo aver fatto gol all'86', con il Bologna abbiamo perso con loro in dieci dopo aver sbagliato un rigore. C’è stato grande rammarico e arrabbiatura da parte mia, in altre partite abbiamo dato tutto, come a Verona e con la Fiorentina. Ci sono annate dove semini poco e raccogli tanto, noi abbiamo seminato tanto e raccolto poco. Anche quando alla fine vinci, la fortuna è dalla tua parte a prescindere. Quest’anno però tante cose non sono girate nella giusta maniera, ma i ragazzi sono professionisti e hanno voglia di fare qualcosa di importante e di migliorare rispetto agli ultimi anni. E quindi va dato merito a loro. E qualche numero che ci conforta c’è".

Quanti attaccanti più forti di Lukaku esistono?

"Romelu è un calciatore atipico perché nonostante sia 1,90 di altezza è anche veloce, fa da riferimento ma anche dalla metà campo attacca come un giocatore di football americano. Ho insistito per averlo qui e può ancora crescere nel tocco di palla, nell’attaccare la porta con cattiveria. Ha solo 27 anni e se ha voglia di continuare a crescere ha dei margini importanti e notevoli".

Capitolo rimpianti: l’Inter ha perso 20 punti da situazioni di vantaggio. Può aiutare in vista del futuro?

"Alla fine ci sono delle situazioni in cui ci devi passare per capire e per cercare di evitare di ripetere gli errori. Ho due partite di rimpianto, Sassuolo e Bologna: siamo colpevoli, abbiamo lasciato 5 punti. Nelle altre sinceramente i ragazzi hanno dato tutto, mentre in quelle è mancato l’istinto killer per ammazzare la partita. Non erano da perdere. Per una squadra che ha l’ambizione di vincere non lo devi fare, ma l’importante è non perseverare nell’errore. Se ne può uscire più forti”.

Sogna di allenare Messi un giorno?

“Penso che abbia già risposto il d.g. Marotta. È fantacalcio, in questo momento non è accostabile all’Inter per tantissimi motivi. Non penso ci sia un pazzo che non voglia Messi, ma sono situazioni lontane dall’Inter, da quello che si sta facendo e che si sta cercando di fare e di costruire. Dobbiamo creare una base solida. È fantacalcio, ma in queste situazioni la squadra accostata è sempre l’Inter. Però ci piace questa cosa che ci siamo sempre noi di mezzo. Lo dico giusto per non dire che è una fesseria quello che è stato scritto”.