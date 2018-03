Inter, anche contropartite per Praet: Nagatomo e altri verso la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dennis Praet piace da tempo all’Inter, mentre la Sampdoria ha fissato una clausola rescissoria fissata a 26 milioni di euro valida fino al 30 giugno. Tuttosport fa sapere che i nerazzurri non avrebbero problemi a raggiungere o superare tale cifra, inserendo anche contropartite tecniche per assicurarsi il centrocampista belga. A fare le valigie verso Genova potrebbe essere Yuto Nagatomo, ora al Galatasaray, ma anche alcuni giovani come il 20enne trequartista Marco Carraro - ora al Pescara - oppure il 18enne centrocampista della Primavera Nicolò Zaniolo.