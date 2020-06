Inter, anche i nerazzurri in corsa per Hakimi: il Real Madrid spara altissimo

vedi letture

Ci sarebbe anche l'Inter in corsa per Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Onda Cero i nerazzurri, oltre al Bayern Monaco, avrebbero presentato un proposta per il laterale marocchino di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund. Il Real però spara alto: per lasciare partire il terzino, i Blancos chiedono almeno 60 milioni.