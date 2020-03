Inter, anche il Barcellona su Aubameyang. Il gabonese è l'alternativa a Lautaro

L'edizione odierna di Sport apre con Pierre-Emerick Aubameyang come piano alternativo a Lautaro Martinez per l'attacco del Barcellona. Il club catalano lo osserva da come opzione per il centro dell'attacco. Il gabonese, dal canto suo, avrebbe già dato il benestare all'operazione e forzato l'uscita dall'Arsenal, trovando dall'altra pare un muro per la cessione a campionato in corso. Le cose potrebbero cambiare con la nuova stagione. La valutazione attuale si aggira attorno ai 65 milioni. Il quotidiano catalano evidenzia come Aubameyang sia anche obiettivo dell'Inter, nel caso i nerazzurri dovessero perdere Lautaro Martinez proprio in direzione Barcellona.