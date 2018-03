Inter, anche la Juventus su Bernard: arriverebbe a parametro zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus ed Inter sono in lizza per l'ingaggio, a parametro zero, di Bernard, trequartista classe 1992 dello Shakhtar e della nazionale brasiliana: secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il giocatore non vorrebbe rinnovare con il club ucraino, ma, al contrario, trasferirsi in Serie A, ed avrebbe quindi aperto a bianconeri e nerazzurri.