Inter, anche la Roma su Miranda: i giallorossi puntano al prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la Roma è interessata a Joao Miranda, difensore centrale in uscita dall'Inter. I giallorossi vorrebbero prelevarlo in prestito e Monchi avrebbe già avuto contatti con il suo entourage. Il brasiliano ha rifiutato offerte dal Brasile e dagli Emirati Arabi, ma ora sta valutando di andare in Cina.