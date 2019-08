Inter, anche SPAL e Atalanta sulle tracce di Dimarco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni decisivi per Federico Dimarco, il cui futuro resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto raccolto da FcInternews.it sul terzino ci sono anche SPAL e Atalanta. I rapporti tra l'agente del giocatore Beppe Riso e Percassi sono ottimi, così come quelli tra Atalanta ed Inter: per questo i due club potrebbero confezionare un'operazione last minute. Ricordiamo che sul giocatore c'è anche l'interesse della Fiorentina, che potrebbe cedere all'Inter Cristiano Biraghi.