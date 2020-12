Inter ancora attenta a Milik. A gennaio può arrivare grazie al riscatto di Politano

L'Inter che è stata eliminata dall'Europa guarda comunque con interesse al mercato di gennaio. Soprattutto se dovessero aprirsi le porte per eventuali occasioni di sorta. Detto delle uscite, che ci saranno per mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa più snella, i dirigenti interisti continuano a tenere gli occhi aperti per un eventuale nuovo attaccante. Pinamonti ha trovato pochissimo spazio e probabilmente sarà ceduto. Chi al suo posto? Per Tuttosport resta vivo l'interesse per Gervinho, che potrebbe dare varianti tattiche e tecniche a Conte. Ma pure il nome di Arek Milik non è da escludere. Anche perché a gennaio il Napoli dovrà versare i 19 milioni di euro (più 2,5 di bonus) per l'obbligo di riscatto di Matteo Politano. E l'Inter potrebbe pensare di inserire nell'operazione proprio Milik, valutato dal Napoli 18 milioni di euro.