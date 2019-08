© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni di Wanda Nara su Mauro Icardi hanno irritato l'Inter: "Per noi un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. E smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell'Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare". Ha detto quest'oggi l'ad nerazzurro Beppe Marotta a DAZN: "La nostra strategia è precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune".