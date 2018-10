Inter, ancora Martial: un anno e mezzo dopo

© foto di imago sportfotodienst

Era l’estate 2017 quando l’Inter mise per la prima volta nel suo mirino Anthony Martial. Era il periodo in cui Ivan Perisic movimentava i sogni di Jose Mourinho, e Piero Ausilio rispose che se ne sarebbe potuto parlare solo inserendo nella trattativa il Golden Boy acquisito a suon di milioni dal Monaco. Non ci fu l’accordo, ma ad un anno e mezzo di distanza l’apprezzamento probabilmente reciproco tra le parti non si è sopito. La mancata esplosione del talento francese non ha fatto che aumentare il desiderio di una nuova sfida, e la scadenza imminente del contratto con i Red Devils rappresenta per l’Inter una opportunità particolarmente golosa. I contatti proseguono, la concorrenza c’è, ma l’Inter e Martial, si piacciono sul serio.