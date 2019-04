Inter, ancora Spalletti o assalto a Conte? Proprietà al bivio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter deve decidere se andare avanti o meno con Luciano Spalletti, a un passo dall'accesso alla prossima Champions League. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il club nerazzurro è davanti a un bivio: se l'obiettivo della dirigenza sarà quello di una crescita graduale per la prossima annata, anche nell'ottica di un risparmio sugli ingaggi, allora il tecnico ex Roma potrebbe restare fino al 2021. Spalletti e il suo staff, alle casse della società meneghina, costano 25 milioni di euro lordi a stagione.

Se invece la proprietà dovesse decidere di bruciare le tappe, allora sarà lanciato l'assalto a un top manager per l'immediato futuro. In cina alla lista c'è Antonio Conte, ora corteggiato dalla Roma.