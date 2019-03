© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna a parlare, stavolta a Voetbalzone, il tecnico dell'Atlanta United, Frank de Boer. E riserva altre parole dure nei confronti dell'Inter. "Era un gruppo marcio -riporta Gazzetta.it. Volevo cambiare l'intera struttura e la cultura, perché quel club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo, volevo davvero lavorare con i giocatori ", spiega. Un'accusa che nasconde però anche un'autocritica, quella del tecnico olandese "Avevo a che fare con un gruppo marcio, ma non mi è stato permesso di buttare fuori alcuni giocatori. In esso avrei dovuto premere un po' più forte l'acceleratore. Se vuoi causare un cambiamento, devi fare le cose all'inizio. Forse volevo essere troppo amico di tutti".