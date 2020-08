Inter, animi distesi alla vigilia dello Shakhtar: Zhang incontra la squadra e Conte

Steven Zhang e Antonio Conte si sono incontrati, sebbene probabilmente solo per salutarsi dopo che il presidente nerazzurro è stato costretto per mesi lontano dall’Italia per via della pandemia da Covid-19. Il numero uno nerazzurro ha raggiunto oggi Dusseldorf e, come comunicato dalla stessa Inter sui propri social, ha incontrato il tecnico Antonio Conte. Difficile che i due abbiano avuto modo di parlare anche di futuro, visto che tutti in questo momento sono concentrati sulla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar. Intanto, però, gli animi sono parsi distesi.