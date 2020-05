Inter, anno di transizione: Conte vuole aprire un ciclo vincente in nerazzurro

Pronti via ed ecco il passato, il Lecce, demolito per 4-0. L’entusiasmo generato dal nuovo corso, dall’arrivo di Lukaku e Barella, dal definitivo attacco al potere, ha un riverbero spaventoso. Antonio Conte con la sua Inter scrive una partenza da record, poi a inizio ottobre doppio ko contro Barcellona e Juventus. A dir la verità i nerazzurri ti sfide decisive non ne vincono molte (Lazio, Dortmund, Napoli), anzi sette su dodici tornano a casa con le mani vuote. Eppure la mano di Antonio si vede eccome, nonostante a Barcellona e in Germania l’Inter si arrende nel finale, per la stragrande maggioranza della gara la sua squadra domina e diverte. Pecca di lucidità e tenuta, ma sprigiona qualità e abilità tattica in abbondanza. La rimonta nel derby di ritorno è significativa rispetto a quanto appena scritto. Terza, a -9 dalla vetta, ma con la gara contro la Samp da recuperare, l’Inter sarebbe ancora in corsa in tutte le competizioni (tre) che la vedono impegnata.

IL FUTURO - Sembrava potesse tornare a Torino, poi la chiamata di Totti per un progetto, quello giallorosso, che non lo ha mai convinto per davvero, quindi la conferma seguita a un preaccordo con il suo ex ad alla Juventus, Beppe Marotta. Quello tra Conte e l’Inter era un matrimonio già scritto da mesi e che ad Antonio frutterà 36 milioni di euro in un triennale che non si mette in discussione. L’obiettivo era quello di ridurre drasticamente il gap, pur perdendo i migliori giocatori della vecchia gestioni e soltanto sostituendoli senza aggiungere nulla. Antonio ha dovuto fare i conti con infortuni pesanti e ripetuti. Impossibile dimenticarlo quando si fa il bilancio che, nondimeno, resta parziale. Lui stesso ha ammesso che aprire un ciclo più lungo con un club non gli dispiacerebbe affatto. E’ il presente dei nerazzurri e anche il futuro.

