Inter, Antonello: "Bergamo campo difficile. Dimentichiamo il Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto a DAZN prima del match con l'Atalanta: "Oggi dobbiamo stare molto attenti, a Bergamo la tradizione non è semplice, questo è un campo dove negli ultimi anni è stato difficile fare risultato. Noi contiamo sulla concentrazione dei ragazzi, dimentichiamo il match col Barcellona per continuare a far bene in campionato".