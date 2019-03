Inter, Antonello: "I giocatori passano, il club resta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da InterTV, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato all'indomani del 111° compleanno del club meneghino: "Far parte dell'Inter è un privilegio, ma la cosa più importante è festeggiare questa ricorrenza insieme ai tifosi. Le persone passano, così come i giocatori: ma ciò che resta è il club. Come sempre, l'amore dei tifosi si vede. Supportano la squadra in tutte le occasioni: anche quella di oggi è una dimostrazione di quanto gli interisti tengano alla loro squadra. Per cui va un ringraziamento a chi ci supporta in questo momento particolare: ne abbiamo bisogno".

In occasione della mostra celebrativa dei 111 anni di storia della Beneamata, Antonello ha dichiarato: "Un momento di condivisione, con tutti i tifosi che oggi stanno visitando questo luogo. Noto che questa iniziativa sia molto apprezzata. In occasione del derby indosseremo una maglia con una ricorrenza più unica che rara: siamo gli unici che da oltre 20 anni indossiamo una maglia con il logo Nike. Una maglia importante, che ha avuto un riscontro importante anche durante la fashion week: speriamo sia di buon auspicio per il derby".