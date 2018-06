Inter, Antonello: "Juve un modello. Ma noi stiamo facendo grande lavoro"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dell'ultimo libro del collega Marco Bellinazzo 'La fine del calcio italiano': "L'Inter sta facendo un lavoro molto importante. La società sta lavorando per tornare ad essere competitiva ai massimi livelli ma c'è bisogno di tempo. Spesso i tifosi non hanno tempo, ma solo passione che andrebbe soddisfatta in tempi rapidi. Serve però pianificazione e programmazione. Quindi necessità di alcuni anni per sistemare prima ciò che esiste alle spalle, ciò che esiste sul campo. Abbiamo la voglia di tornare a lottare con la Juventus sul campo. I bianconeri sono un modello, ma anche noi abbiamo i nostri riferimenti, sportivi e aziendali. Lavoriamo per accrescere visibilità del marchio e vicinanza ai fans. È fondamentale avere una strategia digitale per dare a tutti i tifosi interisti nel mondo il modo di poter seguire la squadra. Speriamo di tornare ai vertici nel più breve tempo possibile. Le seconde squadre? L'Inter è fresca di vittorie importanti con la Primavera. Significa che c'è voglia di investire. Fa parte del DNA nerazzurro seguire i ragazzi. I parametri economici non ci sono. Quindi conta l'aspetto educativo, è fondamentale. Se diventeranno calciatori bene, altrimenti saranno pronti per affrontare la vita in maniera diversa. Le seconde squadre per noi sono fondamentali. In Spagna ci sono ad esempio e per questo possono aiutarci a ridurre il gap con le altre leghe europee. Non è facile, ma resta un obiettivo. Alla fine di un percorso è importante che i giovani provenienti dal settore giovanile abbiano la possibilità di giocare in Prima Squadra. Stadio di proprietà? Il tifoso va seguito non solo quando arriva allo stadio ma già quando esce di casa. Stiamo parlando per esperienza. Ecco perché andrebbe strutturato un percorso per tutta la famiglia che possa rendere la giornata memorabile. Non tutti possono andare a vedere la propria squadra ogni domenica. Dobbiamo far sì che il tifoso quando mette piede allo stadio percepisca qualcosa di magico. San Siro è iconico, ma richiede una strutturazione. La percentuale di posti che possono godere di servizi premium si attesta intorno al 3%. La media europea è del 13%. Questo è il punto di riferimento e al Meazza oggi non c'è questa possibilità. Sarebbe un investimento che viene poi ripagato. La Juve ne sa qualcosa. Speriamo di trovare una soluzione quanto prima perché ogni anno si perdono fonti di ricavo. Vogliamo costruire una vera e propria fan experience con i nostri tifosi. I diritti tv? L'incidenza dei ricavi totali spostata sui diritti tv delinea un mercato non competitivo. Bisogna crescere da un punto di vista della visibilità del brand per generare ulteriori ricavi. Il nostro sistema calcio si trova in una situazione di indebitamento di circa 4 miliardi, una cifra troppo alta. Ci portiamo dietro una zavorra su cui nei prossimi anni si dovrà porre rimedio. È la sfida più grossa".