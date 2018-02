Inter, Antonello: "Pastore non era un obiettivo. Fuori da questo periodo"

Prima della gara contro il Crotone, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Sullo striscione dei tifosi?

"Arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione. Dobbiamo mettere in campo la stessa energia e cattiveria della prima parte di stagione. I nostri calciatori hanno qualità, siamo sicuri che possiamo uscirne, giocatori e staff vogliono uscirne".

Sul mercato?

"Pastore non è mai stato negli obiettivi tecnici, è l'ora di pensare alla partita, una vittoria ci aiuterebbe a riconquistare morale e riporterebbe fiducia".

Icardi accostato al Real Madrid?

Mauro è il capitano dell'Inter, un giocatore fondamentale per noi, spero che possa avere una seconda parte di stagione al pari della prima, quando sarà il momento ci siederemo e parleremo del futuro, ora dobbiamo restare concentrati sulla gara e sui prossimi impegni, l'importante è che la squadra torni a fare le prestazioni della prima parte di stagione".

Se ci fosse Raiola invece di Wanda Nara a trattare?

"Non importa chi c'è di fronte, noi lavoriamo per il bene dell'Inter, tutti lavoriamo per il bene dell'Inter e vogliamo assolutamente ripagare quello che i tifosi ci stanno riconoscendo, quindi dobbiamo lavorare e conseguire gli obiettivi".

Ausilio in Argentina?

"Non c'è bisogno di essere preoccupati, stiamo tutti bene. Il nostro lavoro continua, siamo sempre alla ricerca di talenti".

Ha paura della risalita del Milan?

"Nello sport chi ha paura fallisce. Noi siamo determinati, dobbiamo affrontare il percorso con la giusta cattiveria e gli avversari vanno battuti".