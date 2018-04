Inter, Antonello: "Rabbia c'è, ma vogliamo vincere la nostra guerra"

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto sul canale ufficiale del club per commentare quanto accaduto sabato sera nella gara contro la Juventus: "La rabbia non è smaltita, la squadra è stata feroce come ha chiesto il mister e sono successe cose inspiegabili, il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Calo di tensione? Non accadrà, i ragazzi lo hanno dimostrato sul campo, ci attendiamo una pronta reazione e l'obiettivo rimane immutato, lo dimostreremo anche contro l'Udinese. Sia io che il management siamo stati sempre vicini alla squadra, nonostante qualcuno voglia far apparire il contrario, tutti siamo uniti e concentrati per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Abbiamo perso una battaglia, non solo per colpa nostra, ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva".