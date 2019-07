Inter, Antonello: "Si è vista l'impronta di Conte ma la strada è lunga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CEO dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato ai cronisti presenti a Malpensa al ritorno dalla tournée asiatica: "E' stata molto impegnativa ma positiva per creare uno spirito di gruppo. C'è stato un lavoro intenso per la squadra e per noi che abbiamo lavorato per gli sponsor in Cina, un mercato importante. Il messaggio di Zhang? Ci ha chiesto di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con determinazione, voglia e passione, tenendo presenti gli obiettivi - evidenzia Fcinternews.it -. Il lavoro duro è quello he porta risultati. Stadio? Non ci sono novità, aspettiamo le analisi del Comune, questi 90 giorni, e vedremo le decisioni. Quanto manca per vedere la vera Inter? Il lavoro è impostato, si è vista l'impronta di Conte che ha già inciso nell'approccio dei ragazzi. La strada è lunga, ci sono molti margini di miglioramento".