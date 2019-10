© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della condizione della squadra in seguito alla sconfitta contro la Juventus: "E' un momento in cui la squadra potrà recuperare le energie perché l'inizio di campionato è stato impegnativo quanto positivo. Adesso è il momento di sedersi, recuperare gli infortunati e andare avanti. Conte ha il tempo per pensare alla prossima fase di campionato e alla Champions League che è uno dei nostri obiettivi".