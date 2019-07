Alessandro Antonello, ad Corporate dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al progetto per il nuovo stadio dei nerazzurri e del Milan: "Le tempistiche adesso sono abbastanza certe, i club hanno deciso di avvalersi della legge sugli stadi. Affiancheremo allo stadio anche altre strutture. Sarà un nuovo quartiere a Milano, vogliamo un progetto di qualità, è giusto che Milano abbia un distretto di alto livello. Oggi San Siro è già gestito dai due club, la novità sarà l'investimento per la città. La storia è fondamentale ma dobbiamo garantire il futuro a questi grandi club, lo stadio è fondamentale per questo".